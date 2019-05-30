Шойгу рассчитывает на плодотворное сотрудничество России и Японии в военной сфере

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Токио в военной сфере будет плодотворным, рассчитывает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он заявил в четверг на переговорах с японским коллегой Такэси Ивая.

"Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Японию и оказанное гостеприимство. Мы проводим наши переговоры практически сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступлении в Японии эры "благодатной гармонии" Рэйва. Надеемся, что это время станет благодатным и для российско-японских отношений, в том числе в военной области", - сказал Шойгу, обращаясь к коллеге.

Министр назвал отрадным то, что консультации глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Японии в формате "2+2" стали традиционными. Предыдущие такие переговоры прошли в Москве в 2018 году.

"Сегодня на нас возложена важная задача по выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень, который будет способствовать поиску взаимоприемлемых решений по самым чувствительным проблемам", - отметил глава Минобороны.

Он выразил надежду, что военные ведомства двух стран смогут внести вклад в развитие конструктивного диалога между Москвой и Токио. "Важно определить, какой вклад могут внести военные ведомства в налаживание конструктивных контактов между нашими странами. Отмечу, что за последнее время российско-японские отношения получили значительное развитие", - сказал российский министр.

"Уверен, что наши переговоры послужат дальнейшему укреплению партнерских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества между министерствами обороны двух стран", - заключил он.