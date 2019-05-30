Истребители Су-57 получат на вооружение перспективную противокорабельную ракету

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ /Свердловская область/, 30 мая. / ТАСС/. Россия разрабатывает перспективную противокорабельную ракету, которой будут оснащаться в том числе истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе визита на участвующее в проекте Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь".

"Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57", - сказал Криворучко.

По его словам, на "Детали" прошло совещание, на котором обсуждался вопрос заключения в ближайшее время с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на приобретение всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57.

Бюро "Деталь" (входит в КТРВ) изготавливает комплектующие, в том числе активных головок самонаведения для противокорабельных ракет и ракет класса "воздух - воздух", используемых практически всеми российскими боевыми самолетами и вертолетами. Кроме того, предприятие разрабатывает перспективную радиолокационную и навигационную аппаратуру, радиовысотомеры для беспилотников и космических аппаратов.