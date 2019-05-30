В России модернизируют "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершены, идет работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик, заявил журналистам в четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Сейчас мы приступили к модернизации ВКП на базе Ил-80 и Ил-82. Предприятие [НПП "Полет"] является головным разработчиком бортового комплекса связи и управления и успешно завершило опытно-конструкторские работы по его модернизации", - сказал он в ходе посещения НПП "Полет".

Замминистра выразил надежду, что имеющийся у специалистов "Полета" научно-технический задел позволит создать новейшие системы управления и радиосвязи для истребителя пятого поколения Су-57 и других перспективных машин.