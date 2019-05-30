Ракетные комплексы "Тополь" и "Ярс" задействованы в учениях в четырех регионах России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ракетные соединения, вооруженные подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", проводят учения в четырех регионах России.

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Об этом говорится в распространенном сообщении Минобороны РФ.

"В рамках тактических занятий пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" Бологовского, Йошкар-Олинского, Тагильского и Барнаульского ракетных соединений РВСН совершают интенсивные маневренные действия в четырех регионах России (Тверская и Свердловская области, Республика Марий Эл и Алтайский край)", - говорится в сообщении.

Ракетчики проводят учения по свертыванию ракетных комплексов, совершению марша, организации маскировки и боевого охранения комплексов. Кроме того, планируется отработка задач по отражению нападения наземного и воздушного противника.