Минобороны запустит в 2019-2021 годах девять межконтинентальных баллистических ракет

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ запустит в 2019-2020 годах девять межконтинентальных баллистических ракет (МБР, в том числе "Сарматы", "Ярсы" и "Тополи") и три тяжелых ракеты-носителя космического назначения "Ангара-А5". Такие данные приводятся в тендерной документации ведомства на сайте госзакупок.

"Министерство обороны <...> извещает о проведении закрытого конкурса на закупку услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при осуществлении космической деятельности для нужд Минобороны России в 2019-2021 годах", - говорится в документе.

В том числе, указывается в извещении, в 2019-2021 годах будет застрохована ответственность при запуске четырех МБР РС-12М ("Тополь"), трех МБР РС-24 ("Ярс") и двух МБР РС-28 ("Сармат"). Стоимость страховки за каждый пуск "Тополей" и "Ярсов" составляет более 295 тыс. рублей, за один старт "Сармата" - более 5,2 млн рублей.

Ответственность при каждом из трех запусков тяжелой "Ангары" будет застрахована на более чем 15,8 млн рублей.

Также, согласно тендеру, ведомство в 2019-2021 годах планирует провести запуски четырех ракет "Союз-2.1а", семи ракет "Союз-2.1в" и одной легкой версии "Ангары-1.2".

Общая стоимость закупки на все перечисленные запуски составляет более 130 млн рублей.