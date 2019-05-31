Курсанты-дальневосточники выиграли всероссийские соревнования "Снайперский рубеж"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища выиграли всероссийские соревнования "Снайперский рубеж - 2019", сообщила в пятницу журналистам пресс-служба Восточного военного округа. Конкурс прошел на полигоне в Подмосковье, участвовали 12 команд - снайперы из округов, Северного флота, ВДВ, военных училищ и Росгвардии.

"Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского одержала победу в самых престижных среди снайперов всероссийских соревнованиях "Снайперский рубеж", - говорится в сообщении.

Второе место заняли представители Новосибирского высшего военного командного училища. Третье место у снайперов Восточного военного округа.

ДВОКУ - единственное командное училище на Дальнем Востоке. Его история берет начало от Владивостокского пехотного училища, созданного в 1940 году. Училище подготовило более 26 тыс. офицеров, 37 выпускников удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России.