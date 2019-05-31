Подразделения Вооруженных Сил РФ укомплектованы политруками на 95%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 95% должностей в созданной год назад системе военно-политической работы Вооруженных сил РФ на данный момент заняты, что позволяет организовать работу новой структуры в полном объеме, сообщил ТАСС заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

"На сегодня военно-политические органы укомплектованы почти на 95%. Все работают, все знают, чем заниматься. Мы считаем, что укомплектованный на 95% штат позволяет нам работать без каких бы то ни было скидок в полном объеме. Командиры не просто оценили [новых специалистов], они с радостью и удовольствием восприняли решение и помогают организовать работу", - сказал он.

Картаполов уточнил, что на наборе специалистов на новую должность работа не останавливается. "Идет совершенствование структуры. Мы видим, где необходимо что-то скорректировать, где-то вводим новые должности, где-то изменяем организационно-штатную структуру", - добавил замминистра.

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) было создано в Минобороны указом президента Владимира Путина летом прошлого года. В сентябре министр обороны Сергей Шойгу утвердил структуру нового главка. По плану становление ГВПУ будет проходить в три этапа: на первом (до 1 октября 2018 года) планировалось завершить формирование центральных структур, на втором (до 1 декабря прошлого года) - сформировать систему военно-политической работы в войсках, на третьем этапе (с 1 сентября 2019 года) планируется начать подготовку кадров для ГВПУ в вузах Минобороны. 16 мая Госдума приняла закон, согласно которому командиры в российской армии будут отвечать за морально-политическое и психологическое состояние, воинскую дисциплину, военно-политическую подготовку и военно-политическое информирование личного состава.