"Юнармия" начала брать шефство над военными мемориалами "Вечный огонь"

ТАСС, 31 мая. Подразделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" в регионах России начали работу с местными властями, чтобы в скором времени взять под свою опеку мемориальные комплексы "Вечный огонь", сообщил ТАСС замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Накануне Дня Победы Общероссийский народный фронт (ОНФ) передал Картаполову реестр всех мемориалов "Вечный огонь" в России. Для их благоустройства было предложено привлечь региональные отделения "Юнармии", генерал-полковник одобрил эти планы.

"Мы вручили реестр руководству "Юнармии", и я сделал поручение, чтобы "Юнармия" взяла под своем шефство все памятники, все монументы, где имеется вечный огонь - таких у нас 4371. Сейчас ведется работа, разбираются, какая помощь нужна, выстраивают взаимодействие с местными властями", - сказал Картаполов.

По его словам, в регионах уточняют, что на практике будет подразумевать шефство над мемориалами, какие обязанности нужно будет взять в части содержания памятников и несения почетного караула. При этом в каталоге, который Минобороны получило от ОНФ, есть большой объем сведений об объектах: где они расположены, когда созданы, в каком состоянии находятся.

В 2014 году президент Владимир Путин дал поручение правительству совместно с органами власти субъектов и ОНФ обеспечить учет и бесперебойное функционирование мемориалов "Вечный огонь". В том же году по инициативе ОНФ ведение этого реестра приобрело статус федерального проекта.