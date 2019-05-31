Новейшие машины технической разведки МТР-К поступят в войска в 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новейшая машина технической разведки МТР-К, предназначенная для оценки состояния поврежденной техники на поле боя, представлена на сборах с руководящим составом Южного военного округа (ЮВО) на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ЮВО.

"Машины МТР-К поступят на вооружение российской армии в 2020 году после проведения государственных испытаний", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, МТР-К - бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4, грузоподъемностью около 3 тыс. кг. Вооружение машины - пулемет "Корд-С", максимальная скорость более 100 км/ч, запас хода не менее 800 км.

Машина оснащена приборами навигации, радиационной и химической разведки, ночного видения, системой кругового видеонаблюдения и беспилотным летательным аппаратом. На таких машинах специалисты технических подразделений на поле боя смогут подъезжать к поврежденной или застрявшей технике, оценивать ее состояние, оказывать необходимую помощь.