Су-34 и Су-24М выполнили бомбометание на конкурсе "Авиадартс-2019" в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Экипажи самолетов бомбардировочной авиации, принимающие участие во всеармейском этапе конкурса "Авиадартс-2019", нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Черноморского флота.

"Экипажи самолетов Су-34 и Су-24М выполнили практические бомбометания и пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) в ходе конкурса "Авиадартс-2019", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мишенная обстановка на полигоне была максимально приближена к боевой. Различные типы мишеней имитировали колонны военной техники, завод по изготовлению взрывных устройств, командные пункты управления войсками.

Как сообщалось в конкурсе "Авиадартс-2019" в Крыму принимают участие 60 экипажей дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, соединений и частей всех военных округов и Северного флота. В мероприятиях конкурса задействовано более 100 единиц авиационной техники.

Всеармейский этап "Авиадартс-2019" завершится 8 июня. Победители всеармейских соревнований будут представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в августе на полигоне Дубровичи в Рязани.