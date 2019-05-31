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Источник: Россия не получала заявок от Ирана на поставки С-400

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Москва якобы отклонила такую заявку, опасаясь, что сделка привела бы к росту напряженности на Ближнем Востоке
ЗРС С-400 "Триумф" Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРС С-400 "Триумф"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская Федерация заявок от Ирана на поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" не получала. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно-дипломатический источник.

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"Заявок от Ирана на поставку этой стране систем С-400 российской стороне не поступало. Поэтому разговор о якобы [имеющем место] отказе РФ в поставке систем Ирану является беспредметным", - сказал собеседник агентства.

30 мая информационное агентство Bloomberg сообщало, что Россия якобы отклонила заявку Ирана на приобретение зенитных ракетных систем С-400, опасаясь, что поставка Тегерану С-400 приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Ситуация вокруг Ирана

США в качестве сигнала Ирану направили в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов. В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран не хочет войны, но и не опасается боевых действий. В ответ президент США Дональд Трамп 16 мая выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

В новость были внесены изменения (11:21 мск) - добавлены подробности

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