Источник: Россия не получала заявок от Ирана на поставки С-400

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская Федерация заявок от Ирана на поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" не получала. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно-дипломатический источник.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Заявок от Ирана на поставку этой стране систем С-400 российской стороне не поступало. Поэтому разговор о якобы [имеющем место] отказе РФ в поставке систем Ирану является беспредметным", - сказал собеседник агентства.

30 мая информационное агентство Bloomberg сообщало, что Россия якобы отклонила заявку Ирана на приобретение зенитных ракетных систем С-400, опасаясь, что поставка Тегерану С-400 приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Ситуация вокруг Ирана

США в качестве сигнала Ирану направили в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов. В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран не хочет войны, но и не опасается боевых действий. В ответ президент США Дональд Трамп 16 мая выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

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