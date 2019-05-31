Источник: сторожевик Черноморского флота проследит за учениями по ПВО НАТО в Болгарии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота вышел из Севастополя и направился к берегам Болгарии, где будет следить за учениями НАТО. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Накануне вечером сторожевик вышел из Севастополя. Цель выхода "Сметливого" в море - слежение за учениями по ПВО НАТО, которые пройдут на территории и у берегов Болгарии", - уточнил собеседник агентства.

По инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия многонациональных и национальных учений, которые связаны между собой - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 и Swift Response -2019.

В них примут участие военнослужащие Болгарии, США, Великобритании, Украины, Греции, Северной Македонии, Канады и Италии, всего - до 6 тыс. человек. Цель учений - совершенствование оперативных способностей и совместимости подразделений.