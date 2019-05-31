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Шойгу отметил снижение числа аварий военных самолетов в 2,5 раза за несколько лет

По словам министра обороны России, с 2013 года происходит массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число аварий с военными самолетами за последние несколько лет снизилось в 2,5 раза, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу на коллегии ведомства.

"Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза", - заявил Шойгу.

"Это говорит о том, что безопасность полетов в вооруженных силах поддерживается на достаточно высоком уровне",- подчеркнул министр.

Он отметил, что с 2013 года идет массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой.

"Постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики. Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета. На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа", - сказал глава Минобороны.

По его словам, военные аэродромы также оборудуются современными системами управления полетами и средствами связи.

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