Два спутника "Меридиан-М" для Минобороны запустят в 2019 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Два спутника связи "Меридиан-М" в интересах Министерства обороны России запустят в 2019 году, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии "Меридиан-М", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Кроме этого, завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырех космических аппаратов.

По словам Шойгу, "это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами, в том числе в Арктической зоне".

"Меридиан-М"

В 2017 году российское предприятие "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" получило заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М" (модернизированная версия аппаратов серии "Меридиан").

Гендиректор предприятия Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщал, что первый аппарат "Меридиан-М" предприятие планирует изготовить в конце 2018 года, второй - в 2019 году, третий - в 2020 году и четвертый - в 2022 году. По его словам, сроки выбирались с учетом времени, когда планово будут выбывать действующие "Меридианы".

"Меридиан" - спутники связи второго поколения, они пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга". Срок активного существования действующих спутников составляет семь лет.

О спутниковой связи

Пропускная способность спутниковых каналов связи ВС РФ вырастет в 2,5 раза к 2025 году, сообщил Шойгу.

"Развитие системы спутниковой связи к 2025 году позволит увеличить пропускную способность спутниковых каналов связи в два с половиной раза и существенно повысить их помехозащищенность", - сказал он.

Шойгу добавил, что до конца 2022 года 334 объекта получат комплексы, разработанные "на основе передовых отечественных цифровых систем передачи информации и аппаратно-программных платформ", которые также применяются и другими министерствами и ведомствами.

"Так, на основе технических решений военной связи подключено в единое защищенное информационное пространство более 170 объектов оборонно-промышленного комплекса. В результате установлен высокоскоростной обмен информацией по гособоронзаказу между Минобороны, федеральными органами исполнительной власти и предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - добавил министр.