Российские военные с 2013 года получили 115 тыс. единиц техники связи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за шесть лет получили более 115 тыс. единиц современной техники связи, ее доля возросла до 68%, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Начиная с 2013 года в Вооруженные силы поставлено свыше 115 тыс. единиц современной техники связи. В результате ее доля увеличилась почти в два раза - до 68%", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Министр также отметил, что современное цифровое телекоммуникационное оборудование установили уже на более чем 1,4 тыс. объектах ведомства, обеспечив таким образом "полный спектр современных услуг связи, в том числе защищенную видео-конференц-связь высокого разрешения на всех уровнях управления - от Генерального штаба до отдельной воинской части, военного комиссариата".