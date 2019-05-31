Начальники российского и турецкого генштабов обсудили прекращение огня в Идлибе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону с турецким коллегой Яшаром Гюлером меры по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с коллегой из Турции генералом армии Яшаром Гюлером меры по прекращению огня в Идлибе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В начале мая обострилась ситуация в идлибской зоне деэскалации, которую контролируют боевики. В последние дни вооруженные формирования ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции сирийской армии. Кроме того, боевики регулярно обстреливают российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. Дежурные силы ПВО успешно отражают эти обстрелы.