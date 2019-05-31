Военно-транспортная авиация России получит до конца года как минимум четыре Ил-76МД-90А

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российская Военно-транспортная авиация (ВТА) до конца года получит четыре или пять новых самолетов Ил-76МД-90А.

"В этом году мы впервые начали перевооружение Ульяновского авиационного полка на новый тип авиационной техники. С начала года организовали подготовку и переучивание летного и инженерно-технического состава полка на самолеты Ил-76МД-90А. Они впервые начали поступать в Ульяновск, и до конца года мы ожидаем еще четыре-пять самолетов", - сообщил журналистам командующий ВТА Владимир Бенедиктов.

По его словам, одним из основных мероприятий боевой подготовки, в которых задействуют ВТА, станут стратегические маневры "Центр-2019". "Помимо стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", важным этапом подготовки для нас являются показные полковые тактические учения, которые будут проводиться совместно с командованием Воздушно-десантных войск", - отметил командующий.

Кроме того, летчики традиционно примут активное участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2019" и конкурсе "Авиадартс-2019" Международных армейских игр.

Авиапраздник

В субботу Военно-транспортная авиация празднует 88-летие - 1 июня 1931 года в составе Ленинградского военного округа был сформирован опытный воздуходесантный отряд для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

В 2019 году в этот день летчики примут участие в масштабном авиационном празднике и параде под Псковом. На аэродроме Кресты пройдет день открытых дверей - посетителям представят технику, стоящую на вооружении Воздушно-космических сил России.

"Кульминацией праздника станет воздушный парад, в котором примут участие более 20 самолетов ВТА различных типов, включая Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ту-134, Ил-18 и другие. Завершат воздушную часть парада группы самолетов Ил-76, которые совершат сброс воды (по 42 т каждый), окрашенной в цвета российского флага, и выполнят группой отстрел тепловых ловушек, имитируя воздушный салют", - рассказал Бенедиктов.