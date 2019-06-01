Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета бомбардировщика Ту-22М3М

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Видеозапись полета новейшего российского бомбардировщика Ту-22М3М появилась в интернете, она опубликована телеканалом "Звезда".

"Новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М взлетает с широко расправленными крыльями. Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в "стреловидную" форму. На максимальных скоростях Ту-22М3М летает именно в этой позиции", - говорится в комментарии к видео на сайте телеканала. "Стреловидное" крыло позволяет иметь одновременно как высокую скорость, так и хорошие взлетно-посадочные характеристики, отмечается в комментарии.