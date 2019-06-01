Россия и Южная Корея настроены на дальнейшее сотрудничество военных ведомств

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам военной политики Чук Сук Вон договорились развивать сотрудничество между военными ведомствами двух стран на встрече в Сингапуре. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, встреча состоялась на полях международной конференции по безопаснсоти в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла Диалог".

"В рамках встречи главы делегаций обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества между военными ведомствами двух стран", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что также на полях конференции Фомин встретился с начальником Департамента внешней политики и военных отношений Министерства обороны Израиля.

"В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами России и Израиля, а также обменялись оценками текущей ситуации в Ближневосточном регионе", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, замминистра обороны РФ провел переговоры с министром обороны Демократической Республики Тимор-Лесте Филомено да Пайшао де Иисусом.

"В ходе переговоров обсуждены перспективы развития вопросы военного сотрудничества двух стран", - проинформировали в министерстве. Фомин пригласил военных Тимора-Лесте посетить Международный военно-технический форум "Армия 2019", который состоится в 25-30 июня, и принять участие в Армейских международных армейских играх, которые пройдут в августе.