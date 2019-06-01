В Минобороны РФ раскритиковали предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию

СИНГАПУР, 1 июня. /ТАСС/. Предложенная США концепция "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона" внедряется искусственно, она контрпродуктивна для региона. Об этом заявил в субботу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) "Шангри-ла диалог".

По его словам, "наблюдаются тенденции, когда отдельные геополитически ориентированные державы насаждают свои подходы и насильно заставляют страны заниматься совместной работой в своих интересах". В частности, подчеркнул Фомин, "некоторые международные игроки под видом новых схем региональной конфигурации пытаются продвигать блоковые построения военно-политического толка, так называемые "индо-тихоокеанские стратегии". Разработанная ими концепция создания "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" внедряется искусственно, и в своей основе имеет геополитические интересы отдельных стран".

Замминистра также отметил, что "в настоящее время создается видимость, что "индо-тихоокеанской концепции" придается общерегиональный масштаб. Ее представляют как единственный, безальтернативный формат межгосударственного взаимодействия на пространстве двух океанов. При этом большинство расположенных там стран к обсуждению параметров новой конфигурации не привлекаются, ставка делается на реализацию национальных стратегий и проектов".

Россия, подчеркнул Фомин, "считает такие подходы контрпродуктивными для Азиатско-Тихоокеанского региона, подрывающими сложившуюся здесь центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и выстроенных вокруг нее механизмов в решении региональных проблем безопасности".

По его словам, "избирательный подход к сотрудничеству, создание "групп по интересам", расшатывание основ многосторонней системы взаимодействия - это не тот фундамент, на котором возможно дальнейшее процветание АТР. "Все новые идеи, касающиеся стратегического обустройства региона, должны вести к формированию единого пространства сотрудничества и развития, комплексному укреплению всей системы связей и взаимоотношений. Все это применимо и к выстраиванию моделей оборонного сотрудничества", - отметил замминистра обороны РФ.

Равноправие и внеблоковость

Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил Фомин.

"Приоритетными задачами военного сотрудничества стран АТР должно стать создание надежных механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на принципах равной и неделимой безопасности, внеблоковости, равноправии, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, расширении масштабов взаимодействия в различных областях военного дела", - сказал он.

Россия уверена, что "межгосударственные отношения, взаимодействие военных ведомств в регионе следует выстраивать исключительно на универсально признанных нормах международного права, большинство из которых разработаны людьми, испытавшими на себе последствия Второй мировой войны и не желавшими их повторения для своих потомков", - подчеркнул Фомин. "Мы призываем не забывать уроки нашей общей истории и руководствоваться теми принципами, которые страданиями наших предков навсегда заложены в основу межгосударственных взаимоотношений и продолжают эффективно обеспечиваться ООН", - добавил замминистра.

По его словам, "в настоящее время Ассоциация государств Юго-Восточной Азии является краеугольным камнем системы безопасности в АТР, которая обеспечивается слаженными механизмами сотрудничества со странами-партнерами - Восточноазиатским саммитом, Региональным форумом АСЕАН по безопасности, механизмом Совещаний министров обороны государств-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами".