Россия пригласила военных из других стран участвовать в мероприятиях Минобороны

СИНГАПУР, 1 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ приглашает все страны к участию в мероприятиях, проводимых под эгидой ведомства и направленных на создание атмосферы взаимодействия между вооруженными силами. Об этом заявил в субботу замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить все без исключения страны к участию в наших мероприятиях. Мы рассматриваем это в качестве вклада в формирование позитивной атмосферы взаимодействия между армиями наших стран", - сказал замминистра. По его словам, "Минобороны ежегодно проводит три крупных международных мероприятия: Московскую конференцию по международной безопасности, международный военно-технический форум "АРМИЯ" и Армейские международные игры".

Фомин напомнил, что "в апреле в Москве прошла восьмая по счету конференция по международной безопасности. В работе форума приняли участие более тысячи экспертов из 111 стран и нескольких международных организаций". По его мнению, "Московская конференция, как и форум "Шангри-ла диалог" вносят весомый вклад в поиск новых эффективных моделей военного сотрудничества для решения различных проблем в сфере безопасности".

Кроме того, продолжил замглавы ведомства, "с 2015 года Минобороны проводит международный военно-технический форум "АРМИЯ", в рамках которого проходит показ вооружения и военной техники, он также содержит обширную научно-деловую программу с целью привлечения представителей научного и экспертного сообщества к обсуждению проблемных вопросов обеспечения национальной безопасности и выработке предложений по направлениям их решения".

"Важной формой укрепления боевого содружества между различными странами стали Армейские международные игры. Это соревнования танкистов, летчиков, моряков, десантников, артиллеристов, водолазов, тыловиков, военных инженеров, кинологов, поваров, спасателей", - уточнил Фомин. Данное мероприятие, по его словам, "изменило не только представление о боевой подготовке, но и о возможностях взаимодействия наших оборонных ведомств. Военные разных стран, которые соревнуются в мирном поединке, получают уникальную возможность обмениваться опытом, совершенствовать свое профессиональное мастерство, укреплять дружбу". В прошлом году участие в четвертых Армейских международных играх участие приняли 189 команд из 32 стран мира.

"Очередные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 г. на территории 10 государств, в том числе России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана", - отметил замминистра.