Бригада спецназа Западного военного округа получила наименование "Гвардейская"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России своим указом присвоил бригаде спецназа Западного военного округа (ЗВО) почетное наименование "Гвардейская", говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Указом президента Российской Федерации бригаде специального назначения Западного военного округа, дислоцированной в Тамбовской области, присвоено почетное наименование "Гвардейская", - говорится в сообщении.

В субботу в ходе торжественной церемонии начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Алексей Завизьон вручил командиру бригады полковнику Анатолию Хромову боевое знамя соединения с прикрепленной к древку гвардейской лентой, отмечается в сообщении.

Отдельная бригада спецназа ведет свою историю с 1962 года. Офицеры, солдаты и сержанты соединения участвовали в боевых действиях на территории Афганистана, Таджикистана, на Северном Кавказе, привлекались к проведению миротворческой операции в Косово. На вооружении соединения - новейшие средства разведки, уникальные образцы стрелкового оружия, бронеавтомобили "Тайфун-К", "Тигр", беспилотные летательные аппараты.

По данным пресс-службы округа, в этом году военнослужащие соединения выполнят свыше 9 тыс. прыжков. Подразделения бригады также примут участие в десяти крупномасштабных специальных и международных учениях.