Всеармейский этап конкурса "Морской десант-2019" стартовал под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты ВМФ России "Морской десант-2019" стартовал в субботу на полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В состязаниях, которые пройдут на полигоне Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря, принимают участие команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, всего более 200 человек", - рассказал он.

Он отметил, что специально для конкурса на полигоне оборудована трасса общей протяженностью более 10 км, 600 м которой пролегает по воде, а 30 препятствий на ней в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград максимально усложняют выполнение задач на пути к победе.

Команда, занявшая первое место, получит право представлять морскую пехоту России на этапе Армейских международных игр АрМИ-2019, который в начале августа также пройдет на полигоне Хмелевка. На него уже предварительно заявились Китай, Венесуэла и Иран, ожидаются и команды из других стран.

За ходом Всеармейского конкурса "Морской десант-2019" могут наблюдать все желающие, вход на соревнования свободный. Этим уже сегодня воспользовались многие жители ближайших городов и населенных пунктов. Специально для них на территории полигона развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники ВМФ, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. Военнослужащие десантно-штурмового батальона гвардейского соединения морской пехоты организовали показательные выступления по рукопашному бою и другим видам специальной подготовки, а хорошее настроение участников конкурса и гостей поддерживают артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота и популярная флотская вокально-инструментальная группа "Черные береты".