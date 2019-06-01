В ВКС РФ заявили, что подготовка военных летчиков полностью опирается на сирийский опыт

ПОЛИГОН ЧАУДА /Крым/, 1 июня. /ТАСС/. Боевой опыт, полученный Воздушно-космическими силами (ВКС) России в Сирии, положен в основу подготовки летчиков всех родов авиации. Об этом сообщил журналистам заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Сирийский опыт является основой подготовки пилотов ВКС России. Он полностью применяется и при подготовке летчиков Дальней авиации - вы видели сегодня Ту-22М3, которые выполняли бомбовые удары. Несомненно - при подготовке летчиков оперативно-тактической авиации и, безусловно, армейской авиации. Это основа", - подчеркнул Юдин в беседе с журналистами.

Он отметил, что масштабное авиационное шоу "Авиамикс", которое прошло утром в субботу на полигоне Чауда, тоже включает в себя эпизоды из реального боевого опыта, но каждый год летчики показывают что-то новое. В этом году тактический эпизод включал в себя прорыв ПВО условного противника, высадку воздушного десанта и обеспечение боевых действий группировки в тылу неприятеля. "Мы не демонстрируем каждый год одни и те же эпизоды, но их тематика всегда связана с активными боевыми действиями наших Вооруженных сил", - сказал Юдин.

Участники авиашоу

"Авиамикс" является самой зрелищной частью всероссийского конкурса летной выучки "Авиадартс". В авиашоу было задействовано более 50 самолетов и вертолетов, включая истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, вертолеты Ка-52, Ми-28Н и другие типы авиационной техники.

"Во время полетов экипажи ВКС продемонстрировали воздушный бой пара на пару, массированный бомбовый удар, десантирование грузов, групповой ракетный авиационный удар, пуски управляемых ракет по объектам условного противника", - перечислил Юдин.

Завершилась показательная часть выступлением авиационных групп высшего пилотажа "Беркуты", "Стрижи" и "Русские Витязи".

Летную программу "Авиамикса", проходившую на полигоне Чауда под Феодосией, посетили более 5 тысяч зрителей. Там же в субботу проходит очередная акция Воздушно-космических сил "Служба по контракту - твой выбор!".

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" второй раз в истории проходит в Крыму. В этом году в нем участвуют около 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В ходе конкурса летчики сдают упражнения по физической подготовке, технике пилотирования, воздушной разведке, навигации и боевому применению. Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации.