В Крыму начались боевые стрельбы в рамках конкурса "Авиадартс"

ПОЛИГОН ЧАУДА /Крым/, 1 июня. /ТАСС/. Финальная часть всероссийских соревнований "Авиадартс" началась в Крыму под Феодосией. Как рассказал журналистам заместитель главного судьи конкурса Эдуард Алтухов, летчикам предстоит поразить наземные мишени различными видами вооружений.

"Свое мастерство по поражению наземных целей показывает штурмовая и бомбардировочная авиация. Задача летчиков - точно поразить наземные цели авиационными бомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, а также пушкой. Разработана методика оценки летного экипажа - помимо точности поражения цели оценивается и время нанесения удара", - рассказал Алтухов.

По результатам сегодняшнего дня будут определены лучшие экипажи штурмовой и бомбардировочной авиации. Штурмовики работают по мишеням парой, бомбардировщики - поодиночке. Маскимальный балл получат те, у кого будет прямое попадание в цель. Автоматизированная система "Клевер" отслеживает все результаты боевого применения.

"В рамках российского этапа конкурса "Авиадартс" уже прошла физическая и теоретическая подготовка, техника пилотирования, навигационная подготовка и ведение визуальной воздушной разведки. Мы подошли к финальной части соревнований", - пояснил Алтухов.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" второй раз в истории проходит в Крыму. В этом году в нем участвуют около 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В ходе конкурса летчики сдают упражнения по физической подготовке, технике пилотирования, воздушной разведке, навигации и боевому применению. Зачет проводится в семи номинациях по родам авиации.