В парке "Патриот" появится центр военно-патриотического воспитания "Авангард"

КУБИНКА /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам в субботу замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

"С этого года мы постепенно будем внедрять систему "Авангард" на территории парка "Патриот", где будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в военно-патриотической сфере", - сказал Картаполов.

По словам замминистра, в течение учебного года юноши-старшеклассники будут приезжать в "Авангард" на неделю с целью прохождения учебных сборов по основам военной службы.

Как уточнил Картаполов, во время каникул для школьников с 10 летнего возраста будут проводить тематические военно-патриотические смены, знакомящие молодежь со спецификой разных войск ВС РФ: каждый ребенок в течение 12 дней сможет почувствовать себя танкистом, моряком, летчиком или десантником. Для этого в центре установят современные интерактивные тренажеры и симуляторы.

Аббревиатура АВАНГАРД расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность - России Дозор. Инициативу создания центра поддержал президент РФ Владимир Путин.