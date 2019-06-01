В Пскове прошел воздушный парад в честь 75-летия Берлинского военно-транспортного полка

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Самолеты военно-транспортной авиации из Омска, Твери, Брянска, Иванова, Рязани и Московской области в субботу приняли участие в воздушном параде, который прошел в Пскове в честь 75-летней годовщины со дня образования 334-го Берлинского Краснознаменного полка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Псковской области, опубликованном в субботу на сайте регионального правительства.

Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован 1 июня 1944 года. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование "Берлинский". После войны полк был перебазирован в Псковскую область. Летчики полка участвовали в боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне. Полк регулярно участвует в обеспечении зарубежных визитов президента РФ, перевозя средства связи и представительский автотранспорт.

"Открыли воздушное шоу 18 самолетов АН-2, прилетевших на праздник из Рязани. В небе они образовали собой цифру 75, памятную для псковского соединения. Вслед за легкими многоцелевыми самолетами летел АН-26. Турбовинтовая машина прибыла из Твери, во время прохождения над аэродромом имени княгини Ольги пилот покачал крыльями, то же самое продемонстрировал экипаж АН-72 из Омска, следом пролетел ИЛ-22 из города Иванова Московской области", - отмечается в сообщении.

В параде приняли участие 36 самолетов военно-транспортной авиации. Полеты также совершили самолет радиолокационной разведки А-50 из Иванова, тяжелый транспортный самолет АН-124 "Руслан", базирующийся в Брянской области. Для зрителей была открыта выставка военной техники. Псковичи смогли побывать внутри самолетов АН-22 "Антей", АН-2, ИЛ-76 МД, вертолета МИ-8.

"Кульминацией авиашоу стал момент, когда три ИЛ-76 раскрасили небо над аэродромом в Крестах в цвет российского триколора при помощи подкрашенной воды. Последние три самолета показали своеобразный фейерверк, они выпустили тепловые противоракетные ловушки", - отмечается в сообщении пресс-службы.