В Северной Осетии впервые проведут мероприятия в рамках форума "Армия-2019"

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Мероприятия в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" впервые пройдут в Северной Осетии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Конгресно-выставочные мероприятия в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" пройдут в столице Республики Северная Осетия - Алания Владикавказе с 28 по 30 июня. На форуме продемонстрируют вооружение и военную технику 58-й общевойсковой армии ЮВО и ... силовых ведомств республики", - сказал представитель округа.

Торжественное открытие форума состоится на полигоне Шалхи в районе поселка Спутник, где будет реконструирован эпизод войны в Афганистане. В реконструкции задействуют бронетехнику и авиацию, включая танки Т-72Б, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, а также ударные вертолеты Ми-24. Участников экипируют в форму времен Афганской войны.

В полевых условиях пройдут конкурсы по выпечке осетинских пирогов, стрельбе из стрелкового оружия и страйкболу. Прямо на полигоне во время форума можно будет выставить свою продукцию или провести мастер-классы. В тире желающие смогут пострелять, в том числе из гранатометов, а на автодроме у гостей будет возможность сесть за руль бронеавтомобиля "Тигр", бронетранспортера БТР-82А или "КамАЗа".

Впервые на полигоне в Северной Осетии будут представлены вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор" 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Демонстрационная программа форума традиционно станет зрелищным событием и продемонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники", - заключили в пресс-службе.