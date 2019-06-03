Моряки ТОФ в летний период обучения примут участие в трех международных учениях

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) в летний период обучения, который начался в понедельник, примут участие в трех международных учениях с коллегами из Японии, Индии и Вьетнама. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня на Тихоокеанском флоте начался летний период обучения <...> Военнослужащие примут участие в конкурсах армейских игр (в том числе и международных) в составе команд флота и Восточного военного округа. Кроме того, запланировано проведение трех совместных военно-морских учений различной направленности с кораблями Военно-морских сил Японии, Индии и Вьетнама", - сообщил он.

Воскресенский уточнил, что первое из запланированных мероприятий - учения "Сарекс-2019" с кораблем морских сил самообороны Японии, состоится уже в июне, будут отрабатываться задачи по организации поиска и спасения на море.

Всего в летний период военнослужащим ТОФ предстоит принять участие в более чем 120 мероприятиях, отработать действия корабельных и подводных сил, береговых войск и морской авиации флота. Боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота, помимо участия в плановых мероприятиях будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.