Войска Центрального военного округа до зимы проведут около 100 учений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа планируют в ближайшие полгода провести около 100 учений разного уровня - на 40% больше, чем за минувшие шесть месяцев.

"В летнем периоде обучения (завершится 1 декабря - прим. ТАСС) войскам округа предстоит провести около 100 учений различного уровня. Наиболее крупными из них станут двусторонние маневры с участием полков танковой дивизии в июле в Челябинской области", - рассказал в понедельник журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, в предыдущий учебный период, с 1 декабря 2018 года до 1 июня 2019, прошли почти 70 учений. "Количество учений возрастет в новом учебном периоде на 40%", - отметили в пресс-службе.

По словам Лапина, в августе в Астраханской области пройдут учения войск противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации, в которых примут участие зенитные ракетные бригады, а также истребительные авиаполки из Красноярского и Пермского краев. В сентябре военные примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", основной этап которых пройдет на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В октябре войска округа будут участвовать в учениях миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство" в Таджикистане.

Предыдущие учения "Центр" прошли в 2015 году. Ранее Лапин отмечал, что в 2019 году маневры "Центр" впервые пройдут на территории государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.