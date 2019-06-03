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Ракетный корабль "Великий Устюг" Каспийской флотилии прибыл в Севастополь

По данным источника, он может направиться в Средиземное море

ТАСС, 3 июня. Носитель ракет "Калибр-НК" малый ракетный корабль (МРК) "Великий Устюг" Каспийской флотилии во второй раз за время службы совершил переход с Каспийского моря на Черное. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в силовых структурах Крыма.

"МРК "Великий Устюг" совершил переход по внутренним водным путям и в настоящее время находится в Севастополе", - уточнил собеседник агентства.

Он не исключил, что как и в 2018 году, в дальнейшем "Великий Устюг" может направиться в Средиземное море.

В 2018 году два МРК Каспийской флотилии - "Великий Устюг" и "Град Свияжск" - некоторое время действовали в составе российской Средиземноморской эскадры.

В 2015 году МРК "Великий Устюг" вместе с другими ракетными кораблями Каспийской флотилии дважды наносил ракетные удары из акватории Каспия по целям террористов в Сирии.

МРК "Великий Устюг" - третий по счету и второй серийный корабль проекта 21631. Их основное вооружение - универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ракет "Калибр-НК".

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