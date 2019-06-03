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Кризис на Украине

В Минобороны России назвали снос бюста Жукова попыткой украинцев забыть о победе в войне

В министерстве отметили, что уничтожение в Харькове памятника советскому маршалу является наглядным примером результатов "нового цивилизационного выбора" Украины после 2014 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минобороны России считает снос памятника Георгию Жукову в Харькове очередной безрезультатной попыткой заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя во Второй Мировой войне. Об этом в понедельник заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

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"Эта остервенелая попытка кучки неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне обречена на провал. Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия", - сказал Конашенков.

По его словам, уничтожение в Харькове памятника Георгию Жукову - наглядный пример результатов "нового цивилизационного выбора" Украины после 2014 года.

"Данный "выбор", к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении - к абсолютному, пещерному варварству", - добавил генерал.

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