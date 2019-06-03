Черноморский флот рассчитывает получить еще три корабля до конца года

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) до конца 2019 года планирует получить еще один патрульный корабль и два тральщика, а также несколько вспомогательных судов, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения флота.

"В стадии государственных испытаний находится патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", и в ближайшее время он их заканчивает, будет организована процедура приема его в состав ЧФ. Также в стадии строительства у нас находятся два новых тральщика "Владимир Емельянов" и "Иван Антонов", оба уже спущены на воду. "Иван Антонов" заканчивает заводские испытания, а на "Владимир Емельянов" отправлен экипаж", - сказал собеседник.

Таким образом, по его данным, всего до конца года планируется получить еще три корабля. Также в этом году ЧФ получит несколько судов обеспечения и вспомогательного флота.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Черноморский флот планирует получить шесть боевых кораблей разных классов и шесть вспомогательных судов. В начале года в состав флота вошел новый патрульный корабль "Василий Быков".