Российские военные и техника примут участие в параде в Минске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие примут участие в параде, посвященном Дню независимости Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО), распространенном во вторник.

"Более 300 военнослужащих Западного военного округа примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, торжественным маршем по площади белорусской столицы пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

В механизированной колонне будет принимать участие российская техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, комплексы оперативно-тактических ракет "Искандер", автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ. Также над Минском пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, истребители Су-30 и Су-37.

Сейчас российские военнослужащие "приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации", уточнили в пресс-службе.

День независимости в Белоруссии отмечают 3 июля. Изначально дата праздника совпадала с Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР (27 июля). С 1996 года было принято отмечать его в день освобождения столицы Белоруссии от немецких захватчиков.