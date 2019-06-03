ВКС провели успешный испытательный пуск новой ракеты ПРО

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны РФ.

"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - отмечается в сообщении.

Как сообщил заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко, слова которого приводят в ведомстве, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

В Минобороны отметили, что система ПРО стоит на вооружении и предназначена для защиты от средств воздушно-космического нападения.

ВКС России провели уже серию испытаний новых противоракет с полигона Сары-Шаган. В последний раз о таких испытаниях было объявлено 1 декабря 2018 года. На этом полигоне, как ранее пояснили в ВКС, проводятся как пуски стоящих на вооружении ракет ПРО для подтверждения их характеристик, так и испытываются новые противоракеты ближнего действия.

В министерстве, как правило, не раскрывают информацию, о противоракетах какого типа идет речь в каждом конкретном запуске.

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