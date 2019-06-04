Российские военные получат более 400 единиц новой бронетехники в 2019 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская армия получит в этом году более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

"В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники. Среди них - танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ", - сказал Шойгу.

"Помимо этого на заводе ["Уралвагонзавод"] разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-миллиметровым орудием. Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме ["Армия-2019"] в июне", - сказал министр.

Он отметил, что на селекторном совещании будет обсуждаться, "как "Уралвагонзавод" выполняет государственные контракты на поставку и капитальный ремонт бронетанкового вооружения в интересах Минобороны". Эта часть совещания проходит в закрытом от СМИ режиме.