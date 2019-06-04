Руководство Минобороны РФ с января провело переговоры с главами военных ведомств 17 стран

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Руководство Минобороны России за пять месяцев 2019 года провело переговоры с главами военных ведомств из 17 стран. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.

"За пять месяцев реализовано около 800 международных мероприятий. Это почти половина запланированных на этот год. Проведены переговоры с главами 17 оборонных ведомств, создана основа для дальнейшего укрепления взаимовыгодных контактов", - сказал он.

Как отметил министр, особое внимание уделялось расширению связей со странами СНГ, укреплению коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, военной составляющей государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, выполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, продолжалась работа по содействию политическому урегулированию в Сирии.

"Важным шагом в этой работе стала Восьмая Московская конференция по международной безопасности, собравшая 77 официальных делегаций, более тысячи участников из 111 стран и семи международных организаций", - добавил Шойгу.

Летний период обучения ВС РФ

Министр обороны также сообщил, что начавшийся летний период обучения в Вооруженных силах РФ будет включать более 3,5 тыс. мероприятий боевой подготовки, в том числе стратегические командно-штабные учения "Центр-2019".

Он добавил, что учебный год завершится контрольными мероприятиями для всех категорий военнослужащих. Соединения, воинские части и подразделения с высокими результатами боевой подготовки пройдут дополнительные проверки, по итогам которых некоторым присвоят наименование "ударные".