Представители более 130 зарубежных военных ведомств соберутся на "Армии-2019"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представители более 130 оборонных ведомств различных стран приедут на Международный военно-технический форум "Армия-2019", продукцию представят почти 3 тыс. компаний. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Юбилейный, пятый, форум "Армия" пройдет с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Соберется свыше 100 делегаций из зарубежных стран, ожидается приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств", - сказал Шойгу.

"По предварительным оценкам, свою продукцию представят почти 3 тыс. компаний", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, сейчас активно ведется подготовка к мероприятию.