Ракетное соединение ЮВО в Северной Осетии было поднято по учебной тревоге

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих принимают участие в учениях ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Южного военного округа.

"Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии было поднято по тревоге, приведено в полную боевую готовность и приступило к совершению марша на полигон Серноводский в Ставропольском крае для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

В учениях задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

На полигоне военнослужащие совершат марш в позиционный район, оборудуют стартовые позиции, приведут военную технику в боевое положение, а также отработают электронные пуски ракет.

В ходе одного из эпизодов учений расчеты комплексов "Искандер-М" нанесут условный ракетный удар для уничтожения целей, находящихся на расстоянии до 500 км.

В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.