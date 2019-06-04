Испытания тральщика "Владимир Емельянов" начнутся в июне 2019 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Швартовые испытания корабля противоминной обороны (тральщика) проекта 12700 "Владимир Емельянов" начнутся в июне этого года. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов на расширенном военном совете ВМФ России.

"В июне начнутся швартовные испытания корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов", - сказал Евменов, которого цитирует газета "Красная звезда".

Тральщик "Владимир Емельянов" был спущен на воду 30 мая этого года в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе. "Владимир Емельянов" стал четвертым кораблем проекта 12700 "Александрит", заложенным на этом предприятии. Свое имя корабль получил в честь Героя Социалистического труда, руководившего Средне-Невским судостроительным заводом, Владимира Александровича Емельянова.

Ранее сообщалось, что первый выход на большую воду тральщика для прохождения заводских ходовых испытаний намечен на август. "Владимир Емельянов" будет направлен на Черноморский флот.

Корабли проекта 12700

Корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" имеют водоизмещение 890 тонн, длину 62 метра и ширину 10 метров. Экипаж насчитывает 44 человека. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Для строительства корпуса кораблей проекта 12700 используют монолитный стеклопластик, который обеспечивает им большую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший ресурс (до 30 лет).