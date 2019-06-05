Минобороны опровергло сообщения о небезопасном перехвате самолета США

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергли сообщения пресс-службы 6-го флота США о небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - сказали журналистам в Минобороны РФ в среду.