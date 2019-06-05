{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минобороны опровергло сообщения о небезопасном перехвате самолета США

Как сообщили в военном ведомстве, никаких претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии не поступало
Здание Минобороны РФ Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание Минобороны РФ
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергли сообщения пресс-службы 6-го флота США о небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - сказали журналистам в Минобороны РФ в среду.

Теги
СШАСирияРоссия
Военные экологи очистят от мусора территорию острова Врангеля
Перелет запланирован до конца текущей недели
Читать полностью