В Комсомольске-на-Амуре 1 июля заложат малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Два малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 "Каракурт" для Тихоокеанского флота будут заложены 1 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

На эту тему

"Церемония закладки двух МРК пройдет на Амурском судостроительном заводе (расположен в Комсомольске-на-Амуре, входит в ОСК - прим. ТАСС) 1 июля", - сказали в пресс-службе.

Эти МРК получат имена "Ржев" и "Удомля".

Корабли проекта 22800 также строятся на мощностях Ленинградского судостроительного завода "Пелла". К настоящему времени Балтийскому флоту передан первый из них - "Мытищи". Еще десять находятся в разных стадиях строительства.

МРК проекта 22800 разработаны в ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК). "Каракурты" вооружены, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА, ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей - 800 т, скорость - 30 узлов, автономность - 15 суток.