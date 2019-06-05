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Форум "Армия-2019"

Главы военных ведомств стран СНГ получили приглашение на форум "Армия-2019"

Мероприятие пройдет с 25 по 30 июня

АНАПА /Краснодарский край/, 5 июня. /ТАСС/. Министры обороны государств - участников Содружества Независимых Государств приглашены на Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2019", который пройдет в России с 25 по 30 июня, сообщили в среду в пресс-службе Военного инновационного технополиса (ВИТ) "Эра".

"Тематическая выставка, посвященная юбилейному форуму, была развернута в ВИТ "Эра". Приглашая глав оборонных ведомств стран СНГ на форум, организаторы мероприятия сообщили о готовности принять и других гостей, в частности, представителей официальных делегаций, предприятий и компаний иностранных государств", - говорится в сообщении.

Выставка в технополисе организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России.

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РоссияФорум "Армия-2019"
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