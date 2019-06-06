Основные ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" завершат в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует завершить основные ремонтные работы на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в 2020 году. Об этом в четверг сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы планировали закончить основную часть работы в 2020 году и провести испытания в 2021 году. Передача изначально планировалась в 2021 году, ничего из этого пока не меняется", - отметил Рахманов.

По словам главы ОСК, сейчас работы проходят по графику.

В апреле 2018 года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов". Позднее занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае 2018 года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля сообщал, что доля уже выполненных работ по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.