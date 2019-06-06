"Рособоронэкспорт" поставил продукции на $5,7 млрд с начала года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Финансовые показатели "Рособоронэкспорта" говорят о правильно выбранной стратегии развития компании. Об этом сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба спецэкспортера.

"С начала года мы поставили инозаказчикам продукции на $5,7 млрд", - сказал он.

"Как один из лидеров оружейного экспорта в мире мы сегодня не только отслеживаем и следуем глобальным трендам, но и сами формируем уникальные для рынка направления работы, в том числе и финансовые механизмы внешнеторговой деятельности", - подчеркнул Михеев.

По его оценке, Петербургский форум является идеальной площадкой для презентации компетенций компании-спецэкспортера лидерам мнений российской и мировой экономики. "В эти дни планируем обсудить с ними реализацию текущих задач и развитие бизнеса в новых экономических реалиях", - сказал он.

"Рособоронэкспорт" на ПМЭФ

По данным пресс-службы, топ-менеджмент "Рособоронэкспорта" в ходе ПМЭФ-2019 проведет встречи с ведущими российскими государственными финансовыми организациями и бизнес-структурами, а также с представителями стран - партнеров компании в области военно-технического сотрудничества (ВТС). Предполагается обсуждение перспектив роста российского оружейного экспорта, вопросов стратегического развития его финансовых механизмов, мер государственной поддержки производителей и субъектов ВТС.

Компания планирует сделать акцент на поиск новых горизонтов и обсуждение конкретных перспектив сотрудничества со странами Азии и Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, расширение взаимодействия на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Одним из ключевых вопросов станет адаптация субъектов ВТС и предприятий оборонной промышленности к новым вызовам современности и санкционному давлению.

"Пять лет Россия и "Рособоронэкспорт" сталкиваются с серьезными ограничениями со стороны ряда международных финансовых институтов, которые оказались сильно зависимыми от политической воли отдельных игроков мирового оружейного рынка. Мы не можем воспринимать их иначе как недобросовестную конкуренцию и попытки давления на нас и наших партнеров", - добавил Михеев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.