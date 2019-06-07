Свыше 1,5 тыс. мотострелков подняты по тревоге в рамках учений под Владикавказом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии, подняты по тревоге для совершения марша на местный общевойсковой полигон Тарское. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа.

"Более 1,5 тыс. военнослужащих подняты по тревоге и выступили в заданный район на армейский полигон Тарское под Владикавказом, где им предстоит отработать учебные тактические задачи в обороне",- говорится в сообщении.

По замыслу учений, мотострелки выполнят тактические элементы маневренной обороны днем и ночью с использованием около 300 единиц боевой техники, в том числе при десантировании из боевых машин. Среди других задач - организация взаимодействия при сосредоточенном огне по выявленным огневым точкам условного противника, согласование действий взводов и рот с операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов при обнаружении наступающего противника.

Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, самоходных артиллерийских установок САУ "Мста", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и минометов "Поднос".