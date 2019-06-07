Учебный центр спецназа в горах Западного Саяна планируют существенно расширить

ЕРГАКИ /Красноярский край/, 7 июня. /ТАСС/. Учебный центр подготовки спецподразделений Центрального военного округа (ЦВО), расположенный в Красноярском крае на территории природного парка "Ергаки", планируется увеличить вдвое. Одновременно на базе центра смогут обучаться до 200 военнослужащих, сообщил журналистам в пятницу офицер отделения физической подготовки ЦВО майор Алексей Машков.

"На данный момент единовременно у нас центр принимает 60 человек, это рота. Но сейчас центр будет расширяться, запланирована постройка казарм, горного городка, скалодрома, подъемника. Планируем после расширения размещение до 200 человек, чтобы проводить всеармейские и международные соревнования", - сказал он.

Территория учебного Центра находится непосредственно в горной местности - хребет Ергаки Западного Саяна на высоте 1320 м. "Учим спецподразделения по программам боевой подготовки, например, преодоление горных препятствий. Проводим занятия по выживанию в горно-таежной местности, тактико-специальной и арктической подготовке, тренируем горные восхождения и длительные перевальные походы. Природа отличная, уникальная, здесь горно-лесистая местность, которая позволяет проверить выносливость военнослужащих", - уточнил Машков.

Учебный центр был сформирован 1 июня 2014 года. Ежегодно на его базе проходят обучение военнослужащие Центрального военного округа, курсанты, кадеты из Тувы и юнармейцы. Впервые в феврале 2019 года в центре проходил единственный зимний конкурс Армейских международных игр "Саянский марш-2019".