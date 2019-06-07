Крейсер США помешал прохождению российского военного корабля в Восточно-Китайском море

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ракетный крейсер США в Восточно-Китайском море пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" в 50 м перед его носом, заставив корабль РФ экстренно маневрировать, командованию крейсера заявлен протест. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Сегодня в 6:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 м от корабля. В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование", - сказали в пресс-службе.

"Крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 м от корабля", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "в целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование". Командиру американского корабля заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий.

Большие противолодочные корабли проекта 1155 предназначены для борьбы с атомными подводными лодками вероятного противника в океанской зоне, обеспечения действия подводных лодок ВМФ России и охранения надводных кораблей. БПК "Адмирал Виноградов" имеет водоизмещение около 7,5 тыс. тонн, американский крейсер Chancellorsville около 9,8 тыс. тонн.