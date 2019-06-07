{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: три российских ракетных корабля проследят за учениями ВМС НАТО на Балтике

Речь идет о ракетных корветах "Стойкий" и "Бойкий", а также малом ракетном корабле "Ливень"
Корвет "Стойкий" Виталий Невар/ТАСС
Описание
Корвет "Стойкий"
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Силы и средства разведки Балтийского флота, а также корабли проследят за начинающимися 9 июня в акватории Балтийского моря учениями ВМС НАТО Baltops-2019. Об этом ТАСС в субботу сообщил военно-дипломатический источник.

Спецпроект на тему
Балтийский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы "Стойкий" и "Бойкий", а также малый ракетный корабль "Ливень". Также будут задействованы средства разведки", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Учения Baltpos-2019 пройдут в период с 9 по 21 июня. В них примут участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок, а также около 40 летательных аппаратов из 18 стран. Впервые за последнее время в учениях примут участие корабли 2-го флота США, воссозданного в 2018 году.

Штаб учениями будет находиться на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел на Балтику 30 мая.

В конце 1990-х - начале 2000-х годов корабли Балтийского флота России принимали участие в этих учениях, проводящихся на регулярной основе.

Теги
СШАРоссия
Путин подписал закон об упрощенном приеме на службу по контракту в Росгвардию
Согласно документу, прием может осуществляться без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, психологического отбора
Читать полностью