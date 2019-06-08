Соревнования "Курсантский бросок-2019" стартовали в Самарской области

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Статс-секретарь-заместитель министра обороны России Николай Панков дал старт первому отборочному этапу военно-спортивных состязаний "Курсантский бросок-2019" на полигоне Рощинский в Самарской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны РФ.

"Надеюсь, что для каждого из вас "Курсантский бросок" станет ярким и запоминающимся событием, возможностью приобрести ценный практический опыт командной работы в экстремальных условиях", - цитирует пресс-служба слова Панкова, обратившегося к участникам соревнований.

Для участия в "Курсантском броске" на стадион Рощинский приехали курсанты военных академий материального-технического обеспечения из Пензы и Вольска, филиала Военно-воздушной академии в Сызрани Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, студенты военных учебных центров из вузов Самарской, Пензенской, Ростовской областей.

"Первыми на трассу протяженностью более 10 км с 32 самыми разнообразными препятствиями вышли 9 команд, представляющие 4 вуза Минобороны России и еще пять команд студентов, обучающиеся по программам военной подготовки в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования", - указано в сообщении.

Отборочные этапы "Курсантского броска" пройдут на семи полигонах в Центральном, Западном и Восточном военных округах. В состязаниях примут участие около 1 тыс. курсантов военных вузов и студентов более чем из 100 учебных заведений.

Следующий отборочный этап стартует 22 июня на полигонах в Челябинске и Санкт-Петербурге. "Отборочный этап состязаний закончится 20 июля на полигоне Горностай во Владивостоке", - указано в сообщении. Победители этапов - не менее 30 команд - пройдут финальную трассу "Курсантского броска" на полигоне Алабино 10 августа.